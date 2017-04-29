الصفدي: الدول العربية ستحمي أمن إسرائيل إذا انسحبت من الأراضي الفلسطينية

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السبيل - أعلن وزير الخارجية أيمن الصفدي اليوم السبت، أن الدول العربية ستكون مستعدة لتقديم ضمانات أمنية إلى "إسرائيل"، إذا قررت تل أبيب الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وقال الصفدي خلال اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو "من أجل أن تعيش إسرائيل بسلام مع العرب، فمن الضروري أن تنسحب من الأراضي المحتلة بعد عام 1967، وإذا حدث ذلك فان الدول العربية ستكون مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل".



وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال خلال لقائه الصفدي، إن روسيا مستعدة تماما للتعاون مع واشنطن في الملف السوري.



وقال "لقد استمعنا إلى كلام جلالة الملك عبد الله الثاني بأن المفتاح الأساسي لجهد دولي فعّال في سوريا هو التعاون بين روسيا والولايات المتحدة".



سبوتنيك