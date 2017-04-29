توقيف مسؤول بوزارة الصحة حاول الايقاع بزميلته بـ''الرشوة''

Tweet السبيل - قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظف مسؤول في وزارة الصحة أسبوعا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة التحريض على الافتراء خلافا للمادتين 210 و 80 ومن قانون العقوبات بالاضافة الى إساءة استعمال السلطة خلافاللمادة 183 عقوبات بدلالة المادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد .



مصدر مسؤول في الهيئة قال ان ذلك جاء على خلفية محاولة مندوب احدى شركات "خدمات الطعام" المتعاقدة مع وزارة الصحة الإيقاع بأحدى المديرات في الوزارة من خلال إبلاغه الهيئة بأن تلك المديرة طلبت رشوة منه بقيمة ألف دينار مقابل إنجاز مطالبة مالية ا متعطلة عندها لـ "شركة الطعام" وقيمتها 38 ألف دينار حسب ادعائه إلا أنه تبين من خلال تطور الاحداث أن المديرة في الوزارة كانت رفضت الفواتير المقدمة لعدم قانونيتها الامر الذي دعا المشتكي الى دس مبلغ الالف دينار بين معاملات موجودة على طاولة وسطية في مكتب المديرة وبعيدة عنها ودون علمها ، حيث تم توقيفه حينها واعترف اثناء التحقيق معه ان ذلك الموظف هو من حرضه على ذلك للايقاع بزميلته الموظفة في الوزارة .