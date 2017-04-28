مؤتمر صحفي لـ''العمل الإسلامي'' اليوم لإعلان نتائج الانتخابات الداخلية
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يعقد حزب جبهة العمل الإسلامي مؤتمراً صحفياً الساعـــــــة الواحدة من ظـــــــــــهر اليوم السبت في مقر الأمانة العامــــــــة للحزب لإعلان نتائج الانتخابات الداخلية للحــــــــــزب والموقف من آخر المستجدات على الساحـــــــة الوطنيـــــــة.
وكانت فروع حزب جبهة العمل الإسلامي والبالغ عددها 38 فرعاً في مختلف مناطق المملكة أتمت انتخابات هيئاتها الإدارية والتي انطلقت منذ منتصف شهر آذار الماضي في حين تم اعتماد نتائج الإنتخابات من قبل المكتب التنفيذي بحسب اللوائح الداخلية للحزب.
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