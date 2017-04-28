الملكية الأردنية: لا تخافوا من قول لا للتعصب.. فيديو

من فضيحة طيران "يونايتد" الأمريكي الذي طرد مسافراً من على متن إحدى رحلاته بطريقة عنيفة، مروراً بحالات طُرد فيها ركاب من على متن طائرة بسبب تحدثهم باللغة العربية، لا شك بأن صورة عالم الطيران في يومنا قاتمة ومخيفة أحياناً.وفي وسط هذه الأحداث المتسارعة، نشر حساب الخطوط الملكية الأردنية على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو ينتقد فيه التعصّب في عالم الطيران، بعنوان "هل تخاف من الطيران؟"ويبدأ الفيديو بصوت يقول: "لا أخاف من الطيران، لا أخاف من مخاطره، بل أخاف أن ينتهي بي المطاف في مكان لا أريد أن أكون فيه، وأخاف من أن أعلق في مكان مع أشخاص ينظرون إلي بشكل مختلف... ماذا إن حدث مكروه ولم يصدقوني؟ ماذا إن لم يسألوني وتصرفوا بناءً على مخاوفهم؟ إنهم لا يعرفون من أنا. ينظرون إلي ولا يرون سوى لون بشرة واسم ولحية وكتاب... لا أخاف من الطيران، بل الأشخاص من حولي يخافون مني."وفي ختام الفيديو، تظهر رسالة تحث على عدم الخوف من قول "لا" للتعصّب.وهذه ليست الحملة الإعلامية المبتكرة الأولى للخطوط الملكية الأردنية، التي أعلنت بشكل يدمج ما بين الفكاهة والسخرية عن أسعارها المخفّضة إلى الولايات المتحدة أواخر العام الماضي، بعد تراجع الطلب على الرحلات الذاهبة إلى الولايات المتحدة عقب تصريحات ترامب عن نيته حظر المسافرين من دول إسلامية إن فاز بالرئاسة.