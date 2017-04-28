الرزاز يرأس لجنة لتطوير امتحان التوجيهي.. تعرف على اعضاءها

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السبيل - شكل وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز لجنة لتطوير امتحان الثانوية العامة بهدف اجراء دراسة معمقة واعداد ورقة متكاملة تتضمن جميع المجالات المتعلقة بتطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامه .



وتم تشكيل اللجنة برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من : رئيس لجنة التربية والتعليم في الاعيان العين الدكتور محمد حمدان، ورئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب النائب الدكتور مصلح الطراونة، ونقيب المعلمين الأستاذ باسل فريحات ، والدكتور فايز الخصاونة، والدكتور تيسير النعيمي، والدكتور وجية عويس، والدكتور فايز السعودي، والنائب بركات النمر، النائب هدى العتوم، والنائب عليا ابو هليل، والعين هيفاء النجار، والدكتورة رولا الحروب، والدكتور يوسف السوالمة، والدكتور غالب الحوراني، والدكتور احمد الثوابية، والدكتور ياسر السالم، والدكتور محمد الدلالعة، والدكتور خالد ابو لوم.