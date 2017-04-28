طقس ربيعي في معظم مناطق المملكة

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تكون الأجواء نهار اليوم الجمعة ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية، دافئة في السهول ومناطق البادية والأغوار والبحر الميت، مع ظهور غيوم عالية الارتفاع والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا. السبيل - بتراتكون الأجواء نهار اليوم الجمعة ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية، دافئة في السهول ومناطق البادية والأغوار والبحر الميت، مع ظهور غيوم عالية الارتفاع والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



وفي المساء والليل تكون الاجواء لطيفة في المرتفعات الجبلية والبادية والسهول، معتدلة في الأغوار والبحر الميت والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.



وبحسب دائرة الأرصاد الجوية تبقى الأجواء يوم غد السبت ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية ودافئة في السهول ومناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



اما يوم الاحد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول ومناطق البادية وحارة نسبياً في الأغواروالبحر الميت والعقبة مع ظهورالغيوم على ارتفاعات عالية والرياح جنوبية جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



تبقى الاجواء يوم الاثنين دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول ومناطق البادية وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهورالغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



درجات الحرارة في عمان خلال الثلاثة أيام المقبلة من 12 الى 28 درجة مئوية وفي المناطق الشمالية من 12 الى 28 وفي المناطق الوسطى من 13 الى 25 وفي المناطق الجنوبية من 11 الى 28 وفي مدينة العقبة من 19 الى 32 درجة مئوية.