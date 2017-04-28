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الجمعة 28 نيسان 2017

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إشعال شاحنتين على طريق وادي عربة احتجاجاً على مقتل مطلوب

إشعال شاحنتين على طريق وادي عربة احتجاجاً على مقتل مطلوب
السبيل

أقدم مجهولون على إشعال الإطارات على طريق وادي عربة ليل الخميس/الجمعة، احتجاجاً على مقتل مطلوب مشتبه بتورطه بقضايا مخدرات خلال مطاردة أمنية عصراً في مرج الحمام بعمان، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر لـ"السبيل" إن المحتجين على مقتل المشتبه به أقدموا على إضرام النار بشاحنتين على الطريق؛ قبل أن يغادروا المكان، لافتا إلى أن العمل جار على فتح الطريق، وبوشرت التحقيقات.



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