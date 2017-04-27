وفاة فتاة وإصابة أخرى إثر حريق منزل بإربد

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ذكر المكتب الإعلامي في المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني اربد تعاملت مساء اليوم مع حريق شب داخل احد المنازل بمنطقة الرمثا.

السبيلذكر المكتب الإعلامي في المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني اربد تعاملت مساء اليوم مع حريق شب داخل احد المنازل بمنطقة الرمثا.



وأضافت المصادر ذاتها أنه نتج عن الحادث وفاة فتاة تبلغ من العمر (18) سنة اثر إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة وإصابة فتاة اخرى بحروق من الدرجة الثانية وضيق في التنفس اثر استنشاقها الغازات المنبعثة عن الحريق.



وأشارت إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه، بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابة ونقلها وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الرمثا الحكومي، وحالة المصابة العامة متوسطة، وسبب الحريق رهن التحقيق.







