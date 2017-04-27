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الخميس 27 نيسان 2017

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''الجمارك'' تضبط 119 طائرة تحكم عن بعد

&#039;&#039;الجمارك&#039;&#039; تضبط 119 طائرة تحكم عن بعد
السبيل - بترا

أحبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مديرية مكافحة التهريب محاولة تهريب 119 طائرة تحكم عن بعد (ألعاب).

وقالت الدائرة في بيان صحفي لها اليوم الخميس الى أن عملية الضبط تمت بعد مراقبة وتحري وجمع للمعلومات من قبل مديرية مكافحة التهريب ،حيث قامت بالتحفظ على المضبوطات لحين استكمال باقي الإجراءات وعمل محضر ضبط أصولي وتحويله إلى الجهات المعنية حسب التعليمات المعمول بها.

ويذكر أن الجمارك الأردنية ضبطت قبل عدة أيام كميات كبيرة من مادة الجوكر والترامادول المخدرة كانت مخبأة في طرود بريدية.




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