الملكة رانيا: 90 % من اللاجئين يعيشون خارج المخيمات

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السبيل- (بترا)-التقت الملكة رانيا العبدالله اليوم الخميس في عمان عدداً من أصدقاء وداعمي مؤسسة نهر الأردن من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة التحديات والضغوطات الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الأردن نتيجة أزمة اللجوء السوري.

وخلال اللقاء ثمنت جلالتها جهود أصدقاء وداعمي مؤسسة نهر الأردن، مشيرة الى اهمية شراكات الأردن حول العالم بما يسهم في دعم المملكة.



وفيما يتعلق بأزمة اللجوء السوري ذكرت جلالتها أن أكثر من 90 بالمئة من اللاجئين يعيشون خارج المخيمات، معبرة عن فخرها بما قدمه الاردن والأردنيون للتعامل مع تدفق 3ر1 مليون لاجئ.



وكان الوفد قام بجولة في عدد من المناطق السياحية في الأردن، واطلعوا على عمل مؤسسة نهر الأردن وبرنامجها لحماية الطفل خلال زيارة لمركز الملكة رانيا للأسرة والطفل.



ويضم فريق الداعمين من الولايات المتحدة الامريكية، رجال اعمال وناشطين في العمل الاجتماعي والاعلامي والمجالات التنموية والانسانية.