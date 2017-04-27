لجنة فنية: نسبة الشوائب لشحنة القمح ضمن الحدود المسموح بها

السبيل- (بترا)– قررت لجنة الإعتراضات في المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمشكلة من كافة القطاعات المعنية إعادة فحص نسبة الشوائب (الحبوب غير السليمة المتأثرة بالحرارة) في شحنة القمح المحملة على متن الباخرة MV/XIN RUI HAI، وذلك بناء على كتاب وزير الصناعة والتجارة والتموين.ووفق بيان مشترك لوزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء فإنه وبناء على قرار اللجنة تم تشكيل فريق يضم أعضاء من مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومختبرات الجمعية العلمية الملكية ومختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس بالإضافة الى مندوبين من مختبرات المعاينة الدولية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين لإعادة تحليل عينات شحنة القمح على ضوء وجود تباين في نتيجة فحص الشوائب (الحبوب غير السليمة المتأثرة بالحرارة) بين المختبرات المعنية، وتم تشكيل فريق لإجراء الفحوصات وفريق للمراقبة على اجراء الفحوصات من كافة الجهات المختصة.يذكر ان الهدف من إعادة تحليل عينات شحنة القمح هو التأكد من مدى مطابقة بند الشوائب للشحنة المتأثرة بالحرارة حسب القاعدة الفنية الخاصة بالقمح.وأكدت النتائج النهائية التي أجريت في مختبرات المؤسسة العامة للدواء من قبل الفريق الفني المذكور وفريق المراقبة، مطابقة العينات لنسبة الشوائب حسب القاعدة الفنية، وأن نتائج فحوصات العينات السابقة للمؤسسة ثبتت صلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للقاعدة الفنية والمواصفة القياسية الأردنية من حيث الجودة ونسبة الشوائب ضمن الحدود المسموح بها.