شجاعة سائق أردني تمنع إصابة معتمرين بحريق باص بالسعودية (صور)

السائق خطاطبة من شركة ''سمارت وي'' شعر بعطل فني في محرك الباص، مما اضطر للوقوف والبحث عن الأعطال، فاندلعت النيران بشكل مفاجئ في غرفة المحرك، ليهرع عندها إلى طفايات الحريق المجهزة في الباص محاولاً إخماد الحريق، إلا أن سرعة الرياح ساهمت في انتقال النيران إلى جميع أجزاء الباص.وعمل السائق على الفور بإخراج المعتمرين من الحافلة عقب اندلاع النيران في المحرك وقبيل وصولها إلى جميع أجزاء الحافلة.ومع تعاون المعتمرين، تمكن السائق خطاطبة من انقاذ جميع الركاب بسلام، بالإضافة إلى نقل امتعتهم بعيداً عن الحافلة.وفي ذات الوقت تم تأمين حافلة بديلة من نفس الشركة لنقل المعتمرين إلى عمان.وقالت الشركة لـ"السبيل" إنها "تقدر عالياً شجاعة السائق، وتشكر الله العلي القدير على لطفه وتقديره"، وتؤكد سلامة جميع الركاب، وعدم اصابة اي أحد بمكروه، حيث إن الركاب من فلسطينيي 1948.