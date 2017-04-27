شاحنة تصطدم بـ4 مركبات بمكان حادث لـ3 مركبات بمأدبا

تعبيرية

Tweet أصيب (6) أشخاص اثر حادث تصادم وقع بين (8) مركبات في مادبا، اليوم الخميس.



وفي التفاصيل، ذكر المكتب الإعلامي في الدفاع المدني، من خلال بيان وصل "السبيل" نسخة منه اليوم الخميس، ان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني مادبا تعاملت صباح اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين (3) مركبات، وأثناء معالجة الحادث اصطدمت تريلا بـ(4) مركبات أخرى بمنطقة نزول مليح.



وأضاف المكتب الإعلامي أنه نتج عن الحادث إصابة (6) أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في الموقع، ومن ثم نقلهم إلى مستشفى النديم الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.



