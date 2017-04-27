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الخميس 27 نيسان 2017

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لأصحاب هذه التخصصات.. فرص عمل بسلطنة عمان

لأصحاب هذه التخصصات.. فرص عمل بسلطنة عمان
السبيل - أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل في مجالات متعددة في سلطنة عمان.

و أشارت الوزارة في البيان الصادر عنها اليوم أنه تتوفر فرص العمل التالية:

1) فرص عمل هندسية:

مهندس مواد، مهندس أول الأصول، مدير مشروع- مشاريع البنية الأساسية، مدير مشروع (ميناء الصيد البحري)

على أن ترسل السير الذاتية على العنوان الإلكتروني التالي: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

2) فرص عمل للمدرسين:

معلم/معلمة فيزياء باللغة الإنجليزية، معلم/معلمة كيمياء باللغة الإنجليزية، معلم/معلمة رياضيات باللغة الإنجليزية، معلم/معلمة لغة إنجليزية

على أن ترسل السير الذاتية على العنوان الإلكتروني التالي: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

3) فرص لإعضاء هيئة تدريسية:

عضو هيئة تدريس في تقنية المعلومات، عضو هيئة تدريس في إدارة الأعمال العامة، استاذ مساعد/مشارك في الإدارة و القيادة التربوية

على أن ترسل السير الذاتية على العنوان الإلكتروني التالي: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

4) فرص عمل في مجال التربية الخاصة:

اخصائي تربية خاصة، فني علاج وظيفي

على أن ترسل السير الذاتية على العنوان الإلكتروني التالي: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

5) فرص عمل في قطاع السياحة:

معلم حلويات شرقس، معلم حلويات غربي، موظفات استقبال

على أن ترسل السير الذاتية على العنوان الإلكتروني التالي: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.



و الدخول على الموقع الوطني للتشغيل www.nees.jo 

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