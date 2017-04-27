لأصحاب هذه التخصصات.. فرص عمل بسلطنة عمان
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و أشارت الوزارة في البيان الصادر عنها اليوم أنه تتوفر فرص العمل التالية:
1) فرص عمل هندسية:
مهندس مواد، مهندس أول الأصول، مدير مشروع- مشاريع البنية الأساسية، مدير مشروع (ميناء الصيد البحري)
على أن ترسل السير الذاتية على العنوان الإلكتروني التالي: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
2) فرص عمل للمدرسين:
معلم/معلمة فيزياء باللغة الإنجليزية، معلم/معلمة كيمياء باللغة الإنجليزية، معلم/معلمة رياضيات باللغة الإنجليزية، معلم/معلمة لغة إنجليزية
على أن ترسل السير الذاتية على العنوان الإلكتروني التالي: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
3) فرص لإعضاء هيئة تدريسية:
عضو هيئة تدريس في تقنية المعلومات، عضو هيئة تدريس في إدارة الأعمال العامة، استاذ مساعد/مشارك في الإدارة و القيادة التربوية
على أن ترسل السير الذاتية على العنوان الإلكتروني التالي: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
4) فرص عمل في مجال التربية الخاصة:
اخصائي تربية خاصة، فني علاج وظيفي
على أن ترسل السير الذاتية على العنوان الإلكتروني التالي: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
5) فرص عمل في قطاع السياحة:
معلم حلويات شرقس، معلم حلويات غربي، موظفات استقبال
على أن ترسل السير الذاتية على العنوان الإلكتروني التالي: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
و الدخول على الموقع الوطني للتشغيل www.nees.jo
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