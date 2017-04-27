لأصحاب هذه التخصصات.. فرص عمل بسلطنة عمان

Tweet السبيل - أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل في مجالات متعددة في سلطنة عمان.



و أشارت الوزارة في البيان الصادر عنها اليوم أنه تتوفر فرص العمل التالية:



1) فرص عمل هندسية:



مهندس مواد، مهندس أول الأصول، مدير مشروع- مشاريع البنية الأساسية، مدير مشروع (ميناء الصيد البحري)



على أن ترسل السير الذاتية على العنوان الإلكتروني التالي: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.



2) فرص عمل للمدرسين:



معلم/معلمة فيزياء باللغة الإنجليزية، معلم/معلمة كيمياء باللغة الإنجليزية، معلم/معلمة رياضيات باللغة الإنجليزية، معلم/معلمة لغة إنجليزية



على أن ترسل السير الذاتية على العنوان الإلكتروني التالي: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.



3) فرص لإعضاء هيئة تدريسية:



عضو هيئة تدريس في تقنية المعلومات، عضو هيئة تدريس في إدارة الأعمال العامة، استاذ مساعد/مشارك في الإدارة و القيادة التربوية



على أن ترسل السير الذاتية على العنوان الإلكتروني التالي: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.



4) فرص عمل في مجال التربية الخاصة:



اخصائي تربية خاصة، فني علاج وظيفي



على أن ترسل السير الذاتية على العنوان الإلكتروني التالي: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.



5) فرص عمل في قطاع السياحة:



معلم حلويات شرقس، معلم حلويات غربي، موظفات استقبال



على أن ترسل السير الذاتية على العنوان الإلكتروني التالي: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.







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