وفاة عشرينية وإصابة طفلين بحريق منزل في الهاشمي
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في حين تم التعامل مع (514) حالة مرضية مختلفة .
وذكرت مصادر إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني أهم الحوادث التي تعاملت معها خلال الـ(24) ساعة الماضية .
تعاملت فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حريق شب داخل احد المنازل بمنطقة الهاشمي الشمالي، حيث نتج عن الحادث وفاة سيدة تبلغ من العمر (25) عاما وإصابة طفلين بضيق في التنفس اثر استنشاقهما الغازات المنبعثة عن الحريق، حيث قامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق، والسيطرة عليه، بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي وحالة المصابين العامة متوسطة .
إصابة (6) أشخاص اثر حادث تصادم في محافظة الزرقاء
تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء مع حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق خو، حيث نتج عنه إصابة ستة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة .
إصابة (5) أشخاص اثر حادث تصادم في محافظة الكرك
تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك مع حادث تصادم وقع بين حافلة ركاب متوسط ومركبة صغيرة بمنطقة نزول الخرزة، حيث نتج عنه إصابة خمسة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى الكرك الحكومي، ومستشفى الأمير علي العسكري، وحالتهم العامة متوسطة .
إصابة (4) أشخاص اثر حادث تدهور في محافظة العاصمة
تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان مع حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات بمنطقة الجبيهة، حيث نتج عنه إصابة أربعة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة .
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