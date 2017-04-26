إصابات في حريق مصنع بلاستيك بإربد

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صرحت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني بان كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني اربد تعاملت مساء اليوم الأربعاء مع حريق شب في مصنع للبلاستيك (اسطوانات أكسجين ومواد أولية لصناعة خزانات البلاستيك) تقدر مساحته بـ(150)م2 بمنطقة المدينة الصناعية/ دوار المريسي.

السبيلصرحت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني بان كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني اربد تعاملت مساء اليوم الأربعاء مع حريق شب في مصنع للبلاستيك (اسطوانات أكسجين ومواد أولية لصناعة خزانات البلاستيك) تقدر مساحته بـ(150)م2 بمنطقة المدينة الصناعية/ دوار المريسي.



وأكدت المصادر ذاتها أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه بشكل كامل، حيث نتج عنه إصابة أربعة أشخاص بحروق من الدرجة الثانية، بينما قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي، وحالة ثلاثة من المصابين متوسطة، والأخرى بالغة.



في حين تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة للوقوف على الأسباب الرئيسة التي أدت إلى نشوب الحريق.





