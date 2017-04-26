تحطم طائرة ''كوبرا'' عسكرية في الغباوي ونجاة طاقمها

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صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي بأنه في تمام الساعة الرابعة وخمسٍ وأربعين دقيقة من عصر الأربعاء تعرضت طائرة عمودية من نوع كوبرا خلال رحلة تدريبية في منطقة الغباوي لخلل فني. السبيلصرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي بأنه في تمام الساعة الرابعة وخمسٍ وأربعين دقيقة من عصر الأربعاء تعرضت طائرة عمودية من نوع كوبرا خلال رحلة تدريبية في منطقة الغباوي لخلل فني.

وأضاف المصدر لـ "هلا أخبار" إن الخلل الفني للطائرة اضطر طياريها النقيب طيار عمودي مقاتل اسامة ابراهيم عبد الحافظ الرواشدة والملازم طيار مواصلات متدرب محمد نزير صبحي خلف الثوابية إلى الهبوط الاضطراري، ما أدى إلى ارتطامها بالأرض واشتعالها وقد تمكن طاقمها من الخروج منها حيث تم نقلهم إلى مدينة الحسين الطبية وهم بوضع صحي جيد.

