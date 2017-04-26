الحكم بالاشغال الشاقة على 5 من مؤيدي ''داعش''

Tweet السبيل- (بترا)- اصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء أحكاما بالاشغال الشاقة المؤقتة من 6 الى 7 سنوات بحق 5 من مؤيدي تنظيم داعش الارهابي وادانتهم بجناية الترويج لافكار جماعة ارهابية؛ عصابة داعش.

ونظرت المحكمة في 30 قضية ذات صلة بالارهاب ولارتباط المتهمين فيها بتنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين، وذلك خلال جلسات علنية عقدت وسط إجراءات امنية مشددة.

كما اعلنت المحكمة عدم مسؤولية متهم من الترويج لفكر تنظيم داعش الارهابي، واعلان عدم مسؤولية متهم آخر من جناية حيازة سلاح بقصد استعماله على وجه غير مشروع، ومقاومة موظفي أمن عام خلال الواجب.

وتخلل جلسات المحاكمة الاستماع الى عدد من شهود النيابة والدفاع في عدد من القضايا اضافة الى تقديم عدد من المتهمين لافاداتهم الدفاعية.

كما شهدت المحكمة اعترافين من متهمين حول محاولة احدهما الالتحاق بتنظيم داعش، والآخر اعترافه باختراق عدد من المواقع الالكترونية التابعة للمحتل الاسرائيلي، ومواقع فرنسية مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

