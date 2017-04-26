شخصان يهاجمان ''تربية السلط''.. ويضربان موظف بالعصي
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وقال عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين الأستاذ مأمون محاسنة إنه تم نقل الموظف المعتدى عليه إلى مستشفى السلط الحكومي. حيث أفاد الطبيب المناوب بأن حالته العامة متوسطة بعد إصابته بعدة كدمات في مختلف أنحاء الجسم.
وأضاف محاسنة أنه توجه إلى مكان الحادثة، وتواصل مع محافظ البلقاء لتسجيل شكوى رسمية بحق المعتدين، واضعا وزارة التربية والتعليم أمام مسؤولياتها تجاه الاعتداءات المتكررة على موظفي الوزارة.
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