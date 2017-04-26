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الأربعاء 26 نيسان 2017

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السماح لطلبة التوجيهي باستخدام الهويات القديمة

السماح لطلبة التوجيهي باستخدام الهويات القديمة
السبيل - مؤمنة معالي  

صرح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن بإمكان طلبة التوجيهي الذين لم يتمكنوا من تجديد هوياتهم التقدم للامتحانات بالهوية القديمة لامتحانات الدورة الصيفية المنعقدة في تموز.

وقال المصدر في حديثه لـ"السبيل" إن "الأولى بالطلاب تجديد الهويات لكن في حال لم يتمكن الطالب فلا بأس".

وكان مصدر حكومي قد صرح أن العمل ببطاقة الأحوال المدنية الذكية يبدأ في الخامس عشر من حزيران حيث سيتم إلغاء العمل ببطاقات الأحوال القديمة.

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