بالفيديو.. وزير الأوقاف يغضب ويقطع الاتصال مع الناطق باسم ''الحج والعمرة''

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نشر كمال أبو ذياب الناطق باسم شركات الحج والعمرة مقطع فيديو يظهر وزير الأوقاف الدكتور وائل عربيات وهو يطلب من فريق إعداد البرنامج الصباحي في إذاعة "جي بي سي" قطع الاتصال بينما كان ابو ذياب في مداخلة مع الوزير على الهواء.

السبيل -نشر كمال أبو ذياب الناطق باسم شركات الحج والعمرة مقطع فيديو يظهر وزير الأوقاف الدكتور وائل عربيات وهو يطلب من فريق إعداد البرنامج الصباحي في إذاعة "جي بي سي" قطع الاتصال بينما كان ابو ذياب في مداخلة مع الوزير على الهواء.



"السبيل" تواصلت مع أبو ذياب والذي أوضح أنه بادر بالاتصال خلال البرنامج من أجل توضيح موقف شركات الحج والعمرة حول قضية أسعار الحج، ولم يستطع الحديث حيث أُسكت وقطع الاتصال.



وحاولت "السبيل" التواصل مراراً مع وزير الأوقاف للاستيضاح عن سبب طلب قطع الاتصال لكنه لم يجب.



