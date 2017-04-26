والدة طالبة تضرب معلمات بمدرسة الرشيد في عمان

Tweet السبيل - تعرضت معلمات في مدرسة الرشيد الثانوية بالعاصمة عمان، الثلاثاء، إلى اعتداء من قبل والدة إحدى الطالبات، بالضرب والشتم داخل حرم المدرسة.



وفي التفاصيل فإن والدة الطالبة حضرت إلى المدرسة بعد أن تم استدعاؤها من قبل إدارة المدرسة لرفض الطالبة الخروج إلى "الفرصة" كونها تعاني من مشاكل، حيث قامت الوالدة بتوجيه وابل من الشتائم للمعلمات، وأخذت بتصوير مرافق المدرسة بدون استئذان، وقامت بضرب إحدى المعلمات على وجهها وخدش وجه أخرى أثناء منعها من التصوير، وفق ما أكد رئيس فرع النقابة في العاصمة الدكتور موسى عزت.



وأضاف أن السيدة اتصلت بزوجها الذي حرّضها على إيذاء نفسها وتشويه منظرها بقصد الدفع بشكوى كيدية ضد المعلمات، حيث حضر الدفاع المدني وقام بأخذها بعد أن ادّعت بأنه مغمى عليها.



فيما قدمت المدرسة شكوى ضد والدة الطالبة لدى المركز الأمني، وحضر محامي نقابة المعلمين لاستكمال الشكوى والسير في اجراءاتها القانونية.



إلى ذلك، زار فرع نقابة المعلمين في العاصمة المدرسة، صباح الأربعاء، وطالب بموقف صارم من قبل وزارة التربية والتعليم لوقف الاعتداء ومحاسبة المعتدين.



وشدد رئيس الفرع على حق المعلمات في الحماية ووقوف النقابة والوزارة معهم، كما طلب رئيس لجنة القضايا بالفرع من المديرة رفع القضية للوزارة والمحافظ، واعدًا بمتابعتها.



من جانبه أكد نائب نقيب المعلمين إبراهيم شبانة أن النقابة ستقوم برفع دعوى على المعتدية من قبل محامي النقابة، ورفع شكوى لدى نقابة المحامين كونها تعمل محامية، مؤكدًا أن النقابة لن تتنازل عن الشكوى، وأنها تتابع من كثب ملف الاعتداءات على المدراس والكوادر التربوية مع الجهات المعنية.

