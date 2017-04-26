النائب العتوم تقترح إضافة ثلاث مواد للفرع الأدبي
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قدمت النائب هدى العتوم مقترحاً لوزير التربية والتعليم عمر الرزاز بإضافة مادتين أو ثلاثة لتخصص الفرع الأدبي كالمحاسبة والإدارة من أجل التأهيل للمرحلة الجامعية، ولكي يسهم هذا المقترح في حل مشكلة البطالة التي يعاني منها خريجو هذه التخصصات عقب إلغاء فرع المعلوماتية.
كما اقترحت العتوم أن يتم فتح محلات تجارية داخل المساحات الفارغة في المدارس التي تقع في مناطق حيوية ورئيسية وذلك لدعم موازنة التربية والتعليم ومديرياتها ومدارسها.
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