النائب العتوم تقترح إضافة ثلاث مواد للفرع الأدبي

السبيل - مؤمنة معاليقدمت النائب هدى العتوم مقترحاً لوزير التربية والتعليم عمر الرزاز بإضافة مادتين أو ثلاثة لتخصص الفرع الأدبي كالمحاسبة والإدارة من أجل التأهيل للمرحلة الجامعية، ولكي يسهم هذا المقترح في حل مشكلة البطالة التي يعاني منها خريجو هذه التخصصات عقب إلغاء فرع المعلوماتية.