فيديو مروع .. سيدة تدهس طفلاً في طبربور

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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حادث دهس مروع، بعد أن ارتطمت مركبة تقودها سيدة بطفل كان في أحد شوارع منطقة طبربور عصر أمس الثلاثاء.

السبيل - مؤمنة معاليتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حادث دهس مروع، بعد أن ارتطمت مركبة تقودها سيدة بطفل كان في أحد شوارع منطقة طبربور عصر أمس الثلاثاء.



وظهرت في الفيديو المركبة وهي تسير بعد دهس الطفل الذي سقط تحت عجلاتها الأمر الذي أدى لصعود المركبة فوق الطفل المصاب قبل توقفها.



وهرع عدة أشخاص كانوا في الحي لإنقاذ الطفل الملقى على الأرض.



مصدر أمني أكد لـ"السبيل" أن الطفل نقل للمستشفى ولا يزال يتلقى العلاج اللازم.