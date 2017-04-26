الأربعاء .. أجواء ربيعية دافئة

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السبيل- من المتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الأربعاء ليُصبح الطقس ربيعياً دافئًا إلى مائلٍ للحرارة في أغلب المناطق نهاراً، وحارًا نسبياً إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

السبيل- من المتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الأربعاء ليُصبح الطقس ربيعياً دافئًا إلى مائلٍ للحرارة في أغلب المناطق نهاراً، وحارًا نسبياً إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر في الأجواء كميات متفرقة من السُحُب العالية وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية مُعتدلة السُرعة.



أما ليلًا، فتكون الأجواء مُعتدلة بشكل عام والرياح شرقية مُعتدلة السُرعة.