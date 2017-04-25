تكفيل مديرة الحضانة الموقوفة بسبب ''فيديو الطفلة''

السبيل - علاء الذيبعلمت "السبيل" من مصدر خاص ان قاضي محكمة عمان وافق على تكفيل مديرة حضانة بعد ايقافها قبل ايام على خلفية مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله طفلة تبكي لوحدها دون ان يعطيها احد الاهتمام .

واضاف المصدر، اليوم الثلاثاء، ان المدعي العام كان وجه للمديرة ثلاثة تهم من ضمنها الاهمال ، وتم ايقافها اسبوعا كاملا في سجن الجويدة، قبل ان يتم تكفيلها اليوم .وكان والد الطفلة اكد لـ"السبيل" عدم اسقاط حقه الشخصي، لان هذا حق الطفله، مشيرا ان طفلته تعاني من حالة نفسية سيئة، ودرجات الحرارة لم تنخفض من ذلك اليوم الذي ظهرت فيه بالفيديو.