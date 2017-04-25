تعليق على صفحة ''الوكيل''.. يسجن صاحبه 3 شهور

Tweet السبيل - حكمت محكمة بداية جزاء الزرقاء على الظنين (م.ص.م.ع) بالإدانة بجرم مخالفة أحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية، والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم.



وفي التفاصيل، كما رواها المحامي مؤيد المجالي لـ"السبيل"، جاء في حيثيات حكم المحكمة هذا أن هذه العقوبة قد تقررت لأن الظنين كتب تعليقاً من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على الحساب الرسمي بصفحةا لإعلامي محمد الوكيل بموقع "الفيسبوك" جاء فيه:

(إن الشرطة رفضت كتابة الأضرار التي لحقت بمنزلي نتيجة المشاجرة وكتبوا لا يوجد أضرار لم يخافون من الله وخافوا يخسروا وجبة الشاورما)، فقدمت بحقه الشكوى وجرت ملاحقته.



يذكر أن المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية تنص على ما يلي: (يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على(2000) ألفي دينار).



وقد وجدت المحكمة أن هذا التعليق الذي كتبه الظنين على صفحة الإعلامي محمد الوكيل يشكل تحقيرا وخدشاً لجهاز الأمن العام، الأمر الذي يترتب عليه مسؤولية الظنين عن هذا الجرم.



