الأمانة توقف تعبيد وصيانة الشوارع بهذه الأوقات!

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قرر رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وقف العمل بتعبيد وصيانة الشوارع الرئيسة في عمان خلال ساعات الدوام الرسمي، واعتماد البرنامج الليلي وايام العطل لذلك فقط بعيدا عن ساعات الذروة. السبيل - بتراقرر رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وقف العمل بتعبيد وصيانة الشوارع الرئيسة في عمان خلال ساعات الدوام الرسمي، واعتماد البرنامج الليلي وايام العطل لذلك فقط بعيدا عن ساعات الذروة.



وشدد على ضرورة اعلام الكوادر المعنية ببرنامج العمل بشكل يومي وموافاته المسبقة واطلاعه على القرار قبل اغلاق أي شارع.



الى ذلك، قدمت أمانة عمان إعتذارها للمواطنين عن الأزمة المرورية على شارع الملك عبدالله الثاني صباح اليوم والتي سببتها أعمال الصيانة على الدوار الثامن .



واوضح الشواربة أن الأمانة تتحمل مسؤولياتها وتعتذر للمواطنين عن الإرباك والتأخير الذي لحق بهم نتيجة الأزمة المرورية التي حدثت صباح اليوم، مبينا انه حصل خطأ في تقدير الوضع المروري والتوقيت الزمني لتنفيذ تلك الأعمال، حيث شمل الإغلاق مسربا واحدا للجسر للقادم من دوار الشعب باتجاه تقاطع النهضة، علما أن الأمانة أعلنت عنه ووضعت تحويلات مرورية بالتعاون مع دائرة السير.