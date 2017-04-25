''تكاسي'' يعتصمون أمام النواب مطالبين بإلغاء "اوبر وكريم"

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اعتصم سائقو التكاسي صباح اليوم الثلاثاء أمام مجلس النواب احتجاجاً على استمرار عمل شركتي "اوبر" و "كريم" في شوارع المملكة.

السبيل - مؤمنة معالياعتصم سائقو التكاسي صباح اليوم الثلاثاء أمام مجلس النواب احتجاجاً على استمرار عمل شركتي "اوبر" و "كريم" في شوارع المملكة.



وطالب المعتصمون وزارتي النقل والاتصالات بإيقاف عمل هذه المركبات وإلغاء تطبيقاتها على الهواتف الذكية.



محمد مقداد عضو لجنة تنسيق الإعتصام تحدث لـ"حياة اف ام" أنهم يواجهون تهميشاً وإهمالاً لمطالبهم من قبل الحكومة، مشيراً إلى أن الشركات العاملة عن طريق التطبيقات أضرت بعمل سيارات التكسي المرخصة وتعدت على دخلها المتهالك بحسب ما أشار مقداد.



وأضاف: هناك 10 آلاف مركبة تابعة لهذه الشركات تعمل داخل عمان ما يشكل تغولاً حقيقياً على قطاع التكسي، ملمحاً أن هذه الوقفة الخامسة لسائقي التكاسي في تأكيد على الاستمرار بالمطالبة بإنصافهم.



