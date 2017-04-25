مقاهي ''كوفي شوب'' تستقطب طلبة المدارس بالزرقاء

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بعد حملة الاغلاقات التي شهدتها محال "كوفي شوب" في الزرقاء ، طالب العديد من مرتادي هذه المحال ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية المتكررة ، للحد من تقديم الخدمات السيئة، وانتقال العدوى ، والتأكد من التراخيص اللازمة لهم. السبيل - علاء الذيببعد حملة الاغلاقات التي شهدتها محال "كوفي شوب" في الزرقاء ، طالب العديد من مرتادي هذه المحال ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية المتكررة ، للحد من تقديم الخدمات السيئة، وانتقال العدوى ، والتأكد من التراخيص اللازمة لهم.



وبالرغم ان مديرية صحة الزرقاء اغلقت خلال الاشهر الماضية العشرات من هذه المحال ، وفتح البعض منها بعد تقييد اصحابها بكفالات مالية وعدلية عند الحاكم الاداري، الا ان شكاوي المواطنين ما زالت عالقة.



وقال أحد مرتادي هذه الاماكن لـ"السبيل"، ان المسؤولية تقع على مديرية صحة الزرقاء ، ومن ثم على الحاكم الاداري ، بالاضافة الى مكتب عمل الزرقاء، لوجود بعض المقاهي تقوم بتوظيف قاصرين ، لتقديم الاراجيل للزبائن.



وبين ان احد المقاهي اعتاد فترة من الزمن ، على استقطاب طلبة المدارس ، وباسعار تشجيعية ، ما دفعهم لتقديم شكوى عليه ، حيث تم اغلاق محله من قبل الحاكم الاداري، مشيرين ان احد المحال عاد لمثل ما فعله المحل السابق، بتقديم الاراجيل لطلبة المدارس.



وقال محمد سلمان ان المقاهي في الزرقاء ، يفتقد بعضها لشروط الصحة والسلامة العامة ، وخاصة بما يتعلق بالاراجيل ، حيث يتم تقديمها بذات البرابيش دون تغييرها ، وهو ما سبب انتقال الامراض والعدوى.



وأضاف انه سجل العديد من الشكاوي على بعض المقاهي التي تستخدم ذات الاسلوب.



اما المواطن محمد سعيد من منطقة البتراوي والذي يسكن بالقرب من احد المقاهي ، اشار الى ان هناك اصوات ضوضاء عاليه تخرج من احد المقامي ، وتسبب الازعاج لهم ، دون ان يتم محاسبتهم.



وأضاف ، انه شاهد الكثير من القاصرين يعملون داخل المقهى ، دون ان يتدخل مكتب العمل ويوجه مخالفات لتلك المقاهي.



مدير صحة الزرقاء الدكتور ضيف الحسبان اكد للسبيل دور المديرية في متابعة كافة المقاهي ، والتاكد من التراخيص التي بحوزتها ، ومخالفة كل من يثبت مخالفته للقانون.



وأشار الى ان المديرية اغلقت وتغلق اي محال ومقاهي لا تحمل ترخيصاً قانونياً، بالاضافة الى عدم اعطاء اي رخص جديدة.



من جهة اخرى قال مصدر في مكتب عمل الزرقاء ، ان المديرية تكثف جهودها على جميع المحال والمنشآت الصناعية ، ولا تتهاون مع اي منشئة تقوم بتوظيف قاصرين.



وأوضح المصدر ان مكتب العمل وجه مخالفات عديدة حول توظيف القاصرين ، ويتابع الشكاوي اولاً باول.



وكانت تعليمات خاصة صادرة عن محافظة الزرقاء اوصت بتشكيل لجنة مختصة لهذه الغاية برئاسة مساعد المحافظ لشؤون السلامة العامة وعضوية مندوبين من مختلف الدوائر والمديريات ذات العلاقة تكون مهمتها الرقابة على المحلات اضافة الى مراكز الكرات الملونة ومراكز الالعاب الالكترونية والكهربائية ومحلات الكوفي شوب والأرجيلة والمقاهي الشعبية ومراكز الكاسيت والسي دي ومراكز ومقاهي الانترنت والحمام التركي والشقق المفروشة.



وبينت التعليمات ان من واجبات هذه اللجنة تتمثل بتنظيم جولات على المحلات المذكورة والتأكد من التزامها بشروط التراخيص الممنوحة لها من الجهة المختصة وحصول العمال الاجانب على تصاريح عمل واقامة حسب التشريعات النافذة وتوفر شروط الصحة والسلامة العامة فيها والتأكد من التزامها بقانون مراقبة سلوك الاحداث ونظام مراقبة سلوك الاحداث.

