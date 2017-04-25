اعتصام مفتوح لموظفي بالصحة.. ومطالبة بلقاء وزيرهم

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يعتصم الان العشرات من موظفي وزارة الصحة امام مبنى الوزارة، للمطالبة بتحسين اوضاعهم الوظيفية وظروفهم المعيشية. السبيل - احمد برقاوييعتصم الان العشرات من موظفي وزارة الصحة امام مبنى الوزارة، للمطالبة بتحسين اوضاعهم الوظيفية وظروفهم المعيشية.



وطالب المعتصمون لقاء وزير الصحة الدكتور محمود الشياب لتسليمه مذكره بمطالبتهم والتي تتمثل في تحسين رواتب الصحة وصرف مكافآت العمل الاضافي للجميع دون استثناء وعلاوة خطورة العمل، وبدل الاقتناء، وبدل التنقلات والسكن.



وأكد رئيس اللجنة المركزية لتجمع الصحة الدكتور علي الخريشا على مخاطبتهم للنقابات الصحية واللجنة الصحية في مجلس النواب وتسليمهم مذكرات بمطالب موظفي الصحة، والعمل مع نواب على تحديد موعد للقاء وزير الصحة، الا ان المحاولات باءت بالفشل.



