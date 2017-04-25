تعرف على أماكن كاميرات السرعة الجديدة في عمان (أسماء مناطق)

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قال المهندس محمد الفاعوري مدير الادارة المشتركة في أمانة عمان الكبرى إن 5 كاميرات جديدة ستشغل في منطقة شارع المطار ما بين السابع وحتى جسر مادبا.

السبيل - مؤمنة معاليقال المهندس محمد الفاعوري مدير الادارة المشتركة في أمانة عمان الكبرى إن 5 كاميرات جديدة ستشغل في منطقة شارع المطار ما بين السابع وحتى جسر مادبا.



وأضاف الفاعوري خلال حديثه لـ"هلا اف ام" اليوم الثلاثاء أن أبرز المواقع الأخرى ستكون على شارع الأمير حسين وهو الرابط بين شارع المطار نزولاً باتجاه راس العين، ومن إشارات جامعة العلوم التطبيقية باتجاه ياجوز، شارع أبو نصير.



وبحسب الفاعوري فإن كاميرات أخرى ستفعل على إشارات مرج الحمام القادمة من ناعور باتجاه البحر الميت، وإشارات مسجد الجامعة الأردنية، وإشارات تقاطع ياجوز مع شفا بدران، والإشارة الجديدة بالقرب من دوار القيسية (إشارة شارع الأمير حسين الجديدة)،



ونوه الفاعوري إلى أن هناك لجنة مشتركة ما بين إدارة السير المركزية وأمانة عمان وتعتمد على إحصائية الحوادث، حيث يتم تركيب الكاميرات في الأماكن الأكثر تسجيلاً لحوادث السير مبيناً أن مشروع الكاميرات خفض من وقوع حوادث السير المميتة بنسبة 22% بحسب إحصائيات إدارة السير المركزية.



وكانت أمانة عمان قد أعلنت يوم الاحد الماضي عن تركيب صناديق لـ19 كاميرا مراقبة سير جديدة سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة على شوارع العاصمة عمان.