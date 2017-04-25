ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء ربيعية دافئة

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السبيل- من المتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الثلاثاء، ليصبح الطقس ربيعيًا دافئاً بوجه عام وحارًا نسبيّاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

السبيل- من المتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الثلاثاء، ليصبح الطقس ربيعيًا دافئاً بوجه عام وحارًا نسبيّاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الأجواء بشكل عام، غالباً صافية والرياح جنوبية شرقية خلال ساعات الصباح تتحول إلى شمالية غربية مع ساعات الظهر خفيفة إلى معتدلة السرعة.



أمّا ليلًا فتكون الأجواء مُعتدلة بشكل عام تميل للبرودة آخر ساعات الليل والرياح متقلبة الاتجاهات تتحول إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

