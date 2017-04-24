تعرف على ترتيب الأردن في تصنيف الجيش الأقوى عربياً

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احتل الجيش المصري للعام الثاني على التوالي المرتبة الأولى في ترتيب أقوى الجيوش العربية، فيما جاء الجيش السعودي في المرتبة الثانية، بحسب تقرير لمؤسسة تصنيف عالمية للجيوش.

السبيل - وكالاتاحتل الجيش المصري للعام الثاني على التوالي المرتبة الأولى في ترتيب أقوى الجيوش العربية، فيما جاء الجيش السعودي في المرتبة الثانية، بحسب تقرير لمؤسسة تصنيف عالمية للجيوش.



تقرير لـ"سي إن إن" أشار إلى أن مؤسسة "غلوبال فاير باور" للتصنيف العالمي لجيوش العالم، الذي أصدرته هذا الشهر، أشار إلى احتلال المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عربياً، بعد القوات المسلحة المصرية، فيما أتت الجزائر في المرتبة الثالثة وسوريا الرابعة، على مستوى العرب.



وحصدت مصر المرتبة الـ12 عالمياً، بعدما كانت الـ18 في 2015، وجاءت بعدها السعودية في المرتبة الثانية عربياً، وحصلت على المرتبة الـ24 عالمياً بعدما كانت الـ28 في 2015، وتلتها الجزائر في المرتبة الـ26 دولياً والثالثة عربياً.



ورغم حالة الإنهاك التي تعيشها القوات السورية بسبب دخولها العام السادس من الحرب حصلت على المرتبة الرابعة عربياً، والـ36 دولياً بعدما كانت الـ42 دولياً في 2015، وجاء في المرتبة الخامسة عربياً المغرب، الذي حصل على المرتبة الـ56 عالمياً بعدما كان في المرتبة الـ49 على مستوى العالم في 2015.



وجاء تصنيف الجيوش العربية الأخرى كالتالي: الإمارات العربية المتحدة، العراق، اليمن، الأردن، السودان، ليبيا، تونس، عُمان، الكويت، البحرين، قطر، لبنان، جنوب السودان، ثم جاءت الصومال في المرتبة الأخيرة عربياً والـ125 عالمياً، على القائمة التي شملت 126 دولة.



إلى ذلك كشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، اليوم الإثنين، 23 أبريل/نيسان 2017، عن تراجع موقع السعودية كثالث أكبر دول العالم في الإنفاق العسكري.



وأشار التقرير إلى أن روسيا تجاوزت السعودية كأكبر ثالث مُنفق على الجيش في العالم خلال 2016، بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين.



وبلغت الزيادة في الإنفاق العسكري العالمي لعام 2016 نحو 0.4% عن العام السابق عليه، بإجمالي 1.68 تريليون دولار أميركي، بحسب البيانات الجديدة.



وأوضح المركز أن الميزانية العسكرية الروسية ارتفعت في العام الماضي بنسبة 5.9% لتبلغ 69.2 مليار دولار.



وزاد الإنفاق العسكري الروسي عن 2007 بنسبة 87%، الذي شكَّل حينها 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي.



وانخفض تصنيف الإنفاق العسكري السعودي بنسبة 30% إلى المركز الرابع، بعدما كانت في المركز الثالث عام 2015، إلى 63.7 مليار دولار.





