30 مرشحاً لعضوية ''الصحفيين'' و6 للنقيب و4 لنائب النقيب

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انتهى مع نهاية دوام اليوم الاثنين باب الترشيح لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين لدورة 2017 ـ 2020 والتي ستجري يوم الجمعة في الثامن والعشرين من شهر نيسان الجاري.

السبيل - بتراانتهى مع نهاية دوام اليوم الاثنين باب الترشيح لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين لدورة 2017 ـ 2020 والتي ستجري يوم الجمعة في الثامن والعشرين من شهر نيسان الجاري.



وبلغ عدد المرشحين لمركز النقيب 6 زملاء، ولنائب النقيب 4 زملاء، ولعضوية المجلس 30 زميلاً وزميلة.



وترشح لمركز النقيب حسب التسجيل الزملاء: الدكتور حسين العموش، فخري أبو حمدة، عبداللطيف القرشي، راكان السعايدة، ماجد الأمير، وجهاد المحيسن.



وترشح لمركز نائب النقيب الزميلة والزملاء: موفق كمال، سليمان قبيلات، ينال البرماوي ورانية أبو النادي.



وترشح لعضوية المجلس الزميلات والزملاء: زين الدين خليل، خالد القضاة، زياد المومني، فيصل بصبوص، حازم الخالدي، علي فريحات، عمر المحارمه، فايز أبو قاعود، هديل غبون، عناد أبو وندي، حيدر المجالي، زكي سعيد، سمر حدادين، محمود الطراونة، حمزة مزهر، مؤيد أبو صبيح، أسعد العزوني، محمد عبدالرحيم سلامه، عهود محسن، محمد محيسن، ماهر الشوابكة، أيمن المجالي، هبه الصباغ، ضيف الله الحديثات، صلاح الدين الملكاوي، محمود الداود، ماهر الشريدة، ملاك الكوري، محمد قديسات وعبدالله اليماني.



وسيتم تعليق أسماء المرشحين على لوحة النقابة الثلاثاء حسب القانون.



وتعقد الهيئة العامة اجتماعها الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة المقبل في المركز الثقافي الملكي لمناقشة التقارير الإدارية والمالية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس، وتصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإقرار موازنة السنة الجديدة، وتعديل النظام الداخلي للنقابة، وتعديل نظام التعاون والضمان الاجتماعي لأعضاء نقابة الصحفيين، وانتخابات النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وفقاً لأحكام القانون.



ويحق لـ(1045) زميلة وزميلاً سددوا الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم المشاركة في الاجتماع.





