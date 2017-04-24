حريق في ساحة لتخزين المواد البلاستيكية بالبنيات (صور)

ونفى المصدر وقوع إصابات جراء الحريق.من جانبها؛ صرحت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني أن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مساء اليوم مع حريق شب في ساحة لتخزين أنابيب بلاستيكية ومواد الفايبر كلاس المقوى والتي تستخدم في التمديدات الصحية والتابعه لأحد الشركات الخاصة في منطقة البنيات.وأضافت إدارة الإعلام أن فرق الإطفاء استطاعت السيطرة على الحريق الذي بلغت مساحته (500) م2 بوقت قياسي والحد من انتشاره الى المناطق المجاورة ولم يقع أي إصابات بالأرواح.وذكرت إدارة الإعلام أن الدخان الكثيف الذي انتشر فوق منطقة البنيات والمقابلين ناتج عن طبيعة المواد المشتعلة، حيث سيتم تشكيل لجنة من الجهات المعنية للوقوف على السبب الرئيسي للحريق.هذا وحضر إلى موقع الحادث اللواء مصطفى البزايعة مدير عام الدفاع المدني الذي اشرف على عمليات إخماد الحريق.ونشر ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لنيران تشتعل ودخان كثيف يصدر من المنطقة.