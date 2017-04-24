احباط تهريب 2 كغم جوكر داخل طرد بريدي

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السبيل- (بترا)- احبطت كوادر الجمارك العاملة في مركز بريد عجلون محاولة تهريب 2 كغم من مادة الجوكر المخدرة كانت مخبأة داخل أحد الطرود البريدية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي لها اليوم الاثنين انه تم اكتشاف المواد المضبوطة لدى قيام موظفة الجمارك المسؤولة بالمعاينة الفعلية لطرد بريدي قادم من إحدى الدول العربية تم التصريح عن محتوياته بأنها معسل، حيث اشتبهت الموظفة بمحتويات الطرد وقامت باستدعاء الجهات المعنية لفحص المادة المشبوهة، ليتبين بأنها عبارة عن مادة الجوكر المخدر بوزن 2 كغم تقريباً، مضيفتا انه تم عمل محضر ضبط أصولي بالكمية المضبوطة وتحويلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وتأتي هذه الضبطية بعد أيام قليلة من تمكن كوادر جمرك بريد إربد من ضبط كمية من حبوب الترامادول المخدر كانت مخبأة في أحد الطرود البريدية، مما يؤكد على الجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة الجمارك الأردنية لمكافحة الإتْجار غير المشروع ومنع تهريب كل ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني وصحة المواطنين.

