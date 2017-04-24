امن الدولة تنظر في 15 قضية ''ارهابية''
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واستمعت المحكمة خلال الجلسات الى عدد من شهود النيابة والدفاع بقضايا ذات صلة بالترويج لأفكار جماعة ارهابية من خلال استخدام الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي اضافة الى تقديم عدد من وكلاء الدفاع لإفادات ومرافعات وبينات موكليهم.
واجلت المحكمة عددا من تلك القضايا الى جلسات قادمة تمهيدا لإصدار القرار فيها.
ويشار الى ان محكمة امن الدولة ومع مطلع العام الحالي شددت العقوبات على كل من يؤيد او يروج او يلتحق وغيرها للتنظيمات الارهابية كداعش وجبهة النصرة ، حتى وصلت الى الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة 8 سنوات.
واجلت المحكمة عددا من تلك القضايا الى جلسات قادمة تمهيدا لإصدار القرار فيها.
ويشار الى ان محكمة امن الدولة ومع مطلع العام الحالي شددت العقوبات على كل من يؤيد او يروج او يلتحق وغيرها للتنظيمات الارهابية كداعش وجبهة النصرة ، حتى وصلت الى الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة 8 سنوات.
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