عدنان بدران رئيسا للمجلس الوطني لتطوير المناهج

السبيل - صدرت الإرادة الملكية ، اليوم الاثنين، بتعيين دولة الدكتور عدنان بدران رئيسا للمجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج، لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل.

صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين دولة الدكتور عدنان بدران رئيسا للمجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج #الأردنpic.twitter.com/o1FuBF4Ky5 — RHC (@RHCJO) ٢٤ أبريل، ٢٠١٧

كما صدرت الإرادة الملكية، بالموافقة على تعيين الذوات المذكورين تاليا أعضاء في المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج، لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل، وذلك استنادا لأحكام المادة (6) من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم (33) لسنة 2017: معالي الدكتور محمد أحمد حمدان.معالي الدكتورة رويدة محمود المعايطة.سعادة الدكتورة نوال محمود الفاعوري.سعادة السيدة هيفاء يوسف النجار.سعادة الدكتور محمد سليمان أبو رمان.سعادة الدكتور عبدالله عبابنة.ويشار إلى أن المجلس الأعلى يضم في عضويته أيضا، وحسب المادة (6) من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج، كلا من: وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجمع اللغة العربية الأردني، مفتي عام المملكة ونقيب المعلمين.