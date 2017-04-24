الأردن حذر لبنان من ضربة إسرائيلية قريبة
- حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخط
وأوضحت أن التحذيرات الأردنية لم تكن الوحيدة، إذ وصلت لبنان تحذيرات من عدد من سفراء الدول الكبرى لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى الذين أوصوا فى رسائلهم لبنان بضرورة الحيطة والحذر من جهة، وبوجوب تجنب القيام بأى عمل عسكرى غير مدروس فى جنوب لبنان من جهة أخرى، فى إشارة إلى "حزب الله" الذى تعرضت مواقعه فى سوريا لعدد من الغارات للطيران الحربى الإسرائيلى.
وأشارت الصحيفة إلى التحركات التى أجراها مؤخرا رئيس الوزراء سعد الحريرى، وكان آخرها زياته لجنوب لبنان.
عد إلى الأعلى
التعليقات
- لا توجد تعليقات
إضافة تعليق