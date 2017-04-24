الأردن حذر لبنان من ضربة إسرائيلية قريبة

Tweet السبيل - قالت صحيفة "الحياة" اللندنية، إن الأردن حذر لبنان، من احتمال قيام "إسرائيل" باستهداف لبنان فى المرحلة المقبلة، وبينت أن التحذيرات الأردنية جاءت على هامش القمة العربية فى البحر الميت التى عقدت فى نهاية مارس الماضى وشارك فيها رئيس الجمهورية اللبنانى ميشال عون، وحضرها رئيس الوزراء سعد الحريرى.



وأوضحت أن التحذيرات الأردنية لم تكن الوحيدة، إذ وصلت لبنان تحذيرات من عدد من سفراء الدول الكبرى لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى الذين أوصوا فى رسائلهم لبنان بضرورة الحيطة والحذر من جهة، وبوجوب تجنب القيام بأى عمل عسكرى غير مدروس فى جنوب لبنان من جهة أخرى، فى إشارة إلى "حزب الله" الذى تعرضت مواقعه فى سوريا لعدد من الغارات للطيران الحربى الإسرائيلى.



وأشارت الصحيفة إلى التحركات التى أجراها مؤخرا رئيس الوزراء سعد الحريرى، وكان آخرها زياته لجنوب لبنان.



