الاعتصام مجدداً أمام مركز ''نسيبة'' لإعادة فتحه (صور)

وطالبت المعتصمات إدارة الجمعية بإعادة النظر في قرار إغلاق المركز ، الذي له دورًا بارزًا في إصلاح المجتمع والعناية بالأسرة والحملات التطوعية وتمكين المرأة على حد وصفهن.وقررت الجمعية إغلاق المركز بحجة تخفيض النفقات اعتبارًا من بداية شهر آذار الماضي.وحملت المعتصمات لافتات تستغرب من إغلاق هذه المؤسسة تحت ذرائع واهية في الوقت الذي يتم فيه تسهيل ودعم مراكز وجمعيات مشبوهة في المجتمع على حد قولهن.ويعد هذا الاعتصام الثاني الذي تنفذه صديقات "نسيبة" للمطالبة بضرورة إعادة افتتاحه.يشار إلى أن مركز نسيبة الثقافي تم تأسيسه مطلع التسعينيات من القرن الماضي، والذي خرج الآلاف من النساء في محافظة الزرقاء وطورهن للحصول على مكانة في سوق العمل الا ان الهيئة الإدارية الحالية لجمعية المركز الإسلامي أصدرت قرارا بإغلاق المركز اعتبارا من 1/3/2017 وذلك تخفيض النفقات، بحسب ما أعلنت سابقاً.