الصفدي: لا حل للأزمة السورية بدون روسيا

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وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني، غابرئيل زيغمار، اليوم: "نقدر جهود ألمانيا في دعم اللاجئين في الأردن، لقد بحثنا تعزيز الثقة ومحاربة الفكر الإرهابي".

السبيل - أعلن وزير الخارجية، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، عن تقدير بلاده لجهود ألمانيا في دعم اللاجئين على أراضيه.وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني، غابرئيل زيغمار، اليوم: "نقدر جهود ألمانيا في دعم اللاجئين في الأردن، لقد بحثنا تعزيز الثقة ومحاربة الفكر الإرهابي".





وفي سياق آخر، قال الصفدي: " يعدّ حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أساس السلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، وأن "السلام خيار عربي ولا أمن واستقرار بدونه وهذا ما أكدت عليه القمة العربية التي عقدت مؤخرا في الأردن"، وأنه "لابد من إعادة إطلاق مفاوضات السلام وهذا ما خرجنا به من القمة العربية وهو السلام".



وبخصوص الأزمة السورية، قال الصفدي: "لا حل للأزمة السورية بدون وجود روسيا وسنعمل مع أوروبا لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية"، مؤكداً "أهمية دور روسيا كشريك بمفاوضات السلام في سوريا"، مضيفاً "سنعمل مع أوروبا وأميركا وروسيا لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية"، منوهاً بأن "الانتصار على "داعش" لا يكون إلا عسكريا".



