الإثنين..أجواء ربيعية لطيفة نهارًا وباردة نسبيًّا ليلاً

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السبيل- يتوقع أن تكون الأجواء، يوم الإثنين، ربيعية مُعتدلة بشكلٍ عام في أغلب مناطق المملكة وتكون الأجواء غالباً مُشمسة مع ظُهور القليل من السُحُب المُنخفضة صباحًا.

السبيل- يتوقع أن تكون الأجواء، يوم الإثنين، ربيعية مُعتدلة بشكلٍ عام في أغلب مناطق المملكة وتكون الأجواء غالباً مُشمسة مع ظُهور القليل من السُحُب المُنخفضة صباحًا.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مشابهة ليوم الأحد.



أمّا ليلًا فيتوقع أن تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة وصافية بوجه عام والرياح مُتغيرة الاتجاهات خفيفة السرعة.

