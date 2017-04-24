Menu
الإثننين 24 نيسان 2017

تويترفيسبوكRSS

أرسل خبرا  اتصل بنا  من نحن

بالفيديو.. قوات الدرك تفض اعتصام أم صيحون بالبترا

بالفيديو.. قوات الدرك تفض اعتصام أم صيحون بالبترا
السبيل

قال مواطنون في منطقة أم صيحون التابعة للواء البترا، إن قوات الدرك فضت احتجاجا لمطالبين بتنمية المنطقة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع، مؤكدين سماعهم دوي إطلاق نار، بحسب صفحة "الجزيرة/الأردن" على موقع "فيسبوك".

ونقلت الصفحة التابعة لقناة الجزيرة الفضائية، عن مصدر أمني قوله إن الدرك فض بالفعل التجمع الاحتجاجي، مضيفا أن الاحتجاجات جاءت بعد اعتقال مطلوب بحقه عدة تهم وقيود.

إضافة تعليق

0

التعليقات

  • لا توجد تعليقات
عد إلى الأعلى