بالفيديو.. قوات الدرك تفض اعتصام أم صيحون بالبترا

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قال مواطنون في منطقة أم صيحون التابعة للواء البترا، إن قوات الدرك فضت احتجاجا لمطالبين بتنمية المنطقة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع، مؤكدين سماعهم دوي إطلاق نار، بحسب صفحة "الجزيرة/الأردن" على موقع "فيسبوك".

السبيلقال مواطنون في منطقة أم صيحون التابعة للواء البترا، إن قوات الدرك فضت احتجاجا لمطالبين بتنمية المنطقة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع، مؤكدين سماعهم دوي إطلاق نار، بحسب صفحة "الجزيرة/الأردن" على موقع "فيسبوك".



ونقلت الصفحة التابعة لقناة الجزيرة الفضائية، عن مصدر أمني قوله إن الدرك فض بالفعل التجمع الاحتجاجي، مضيفا أن الاحتجاجات جاءت بعد اعتقال مطلوب بحقه عدة تهم وقيود.



