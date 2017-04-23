توقيع اتفاقيتين لتنفيذ التوسعة الرابعة في المصفاة

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السبيل- (بترا)– رعى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في دار رئاسة الوزراء صباح اليوم الأحد، توقيع اتفاقيتين لمصفاة البترول مع شركتين أميركيتين متخصصتين في مجال النفط وتصميم المصافي، كبداية لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع لشركة المصفاة والذي تقدر كلفته الاجمالية نحو مليار

و600 مليون دولار أميركي.

السبيل- (بترا)– رعى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في دار رئاسة الوزراء صباح اليوم الأحد، توقيع اتفاقيتين لمصفاة البترول مع شركتين أميركيتين متخصصتين في مجال النفط وتصميم المصافي، كبداية لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع لشركة المصفاة والذي تقدر كلفته الاجمالية نحو مليارو600 مليون دولار أميركي.

ووقع الاتفاقيتين عن مصفاة البترول الاردنية رئيسها التنفيذي المهندس عبدالكريم علاوين، وعن شركة (Honeywell-UOP) رئيستها الدكتورة ريبيكا ليبيرت، وعن شركة (KBR) نائب رئيسها دوغلاس كيلي.

وتتمحور الاتفاقيتان حول منح التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروع من الجهة ذات العلاقة بالامور التكنولوجية والتصاميم الهندسية الأساسية اللازمة للتقنيات المستخدمة في مشروع التوسعة الرابع لشركة مصفاة البترول الأردنية، والذي تقدر كلفته نحو مليار و600 مليون دولار أميركي.

وقال علاوين عقب التوقيع الذي حضره وزير الطاقة والثورة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف، ورئيس مجلس إدارة المصفاة وليد عصفور ونائب رئيس المجلس المهندس عمر الكردي، "إن التوقيع يخص أنشطة تراخيص وتصاميم ومعدات وعوامل مساعدة وخدمات يترتب عليه كلف تتجاوز 115 مليون دولار أميركي".

وأوضح ان الأنشطة يستغرق تنفيذها نحو 8 شهور ويتخللها أنشطة أخرى متعلقة بالبدايات الحقيقية لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع الذي من شأنه أن يحسن نوعية المنتجات وأن يزيد من ربحية نشاط التكرير ويسهم بشكل ملحوظ في الحفاظ على البيئة والمتوقع أن يستغرق بناؤه من 3-4 سنوات.

بدورها قالت ليبيرت إن شركة (Honeywell-UOP) قد بدأت في الأردن منذ الخمسينيات من القرن الماضي بمنح التراخيص والتصاميم عند تأسيس المصفاة الأردنية، وتختص هذه الشركة في مجال النفط وتصميم المصافي.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في تنفيذ أعمال مشروع التوسعة الرابع الذي يسهم في تحسين المشتقات النفطية والتنمية الاقتصادية في الأردن.

من جانبه قال كيلي إن شركة (KBR) مقرها ولاية تكساس الأميركية ومختصة في مجال التقنيات المتعلقة في مجال النفط والمصافي، معرباً عن تطلعه للعمل مع مصفاة البترول الأردنية لإنجاح مشروع التوسعة الرابع.