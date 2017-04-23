وقفة احتجاجية لـ''موظفي الصحة'' أمام وزارتهم الثلاثاء

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السبيل- أحمد برقاوي

يعتزم تجمع موظفي الصحة تنظيم وقفة احتجاجية بعد غد الثلاثاء أمام وزارة الصحة؛ للمطالبة بتحسين الأوضاع الوظيفية والمعيشية للعاملين في الوزارة.

السبيل- أحمد برقاوييعتزم تجمع موظفي الصحة تنظيم وقفة احتجاجية بعد غد الثلاثاء أمام وزارة الصحة؛ للمطالبة بتحسين الأوضاع الوظيفية والمعيشية للعاملين في الوزارة.

وفي الوقت الذي أكد فيه التجمع في بيان حمل عنوان "وقفة 25 نيسان"، أن وقفة الموظفين أمام وزارة الصحة تأتي بعد تعثرهم بمقابلة وزير الصحة الدكتور محمود الشياب على مدى شهور مضت، قال مصدر مسؤول في الوزارة لـ"السبيل"، فضل عدم ذكر اسمه، إن هنالك قنوات تواصل بين وزارة الصحة وموظفيها من خلال التسلسل الإداري.

وتنظم وزارة الصحة صباح ذات يوم الوقفة، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مديرية بنك الدم الوطني، ومديرية الجودة، غير أن المصدر المسؤول في الوزارة نفى أن يكون تنظيم هذه الحملة في يوم الوقفة الاحتجاجية لموظفي الصحة جاء للتغطية عليها.

وعزا تزامن حملة التبرع بالدم مع وقفة تجمع موظفي الصحة أمام وزارة الصحة إلى عامل "الصدفة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة ليست مع هذه الوقفات الاحتجاجية؛ كونها تعيق العمل وتعرقل سيره.

واستدرك المصدر قائلاً إن هنالك مطالب محقة لموظفي الصحة تتعلق بتحسين ظروفهم المعيشية وأوضاعهم الوظيفية، لافتاً إلى أن عدد العاملين في وزارة الصحة يزيد على 30 ألف موظف.

ويطالب تجمع موظفي الصحة بتحسين رواتب الموظفين، وصرف مكافأة العمل الإضافي للجميع دون استثناء، حماية الكوادر الصحية من اعتداءات المراجعين، ورفع قيمة الحوافز المالية، وصرف علاوة خطورة العمل، وتحسين مكافأة نهاية الخدمة، واعتماد عطلة يوم السبت، ومنح مقاعد دراسية جامعية لأبناء موظفي الصحة، وصرف بدل اقتناء أو بدل تنقلات للجميع، وصرف بدل سكن، وتأمين صحي درجة أولى.

وقال التجمع في بيان منشور على صفحته في موقع "الفيسبوك" إن الهدف من الوقفة هو مقابلة وزير الصحة وايصال مطالبهم له، مشيراً إلى أن الوقفة صامته لا يتخللها أي هتاف بل تقتصر على رفع يافطات تحمل حقاً من حقوقهم المشار إليها أعلاه.

وكان لجنة منبثقة عن تجمع موظفي الصحة لجأت إلى مجلس النواب، لإطلاع أعضائه على مطالبهم والعمل على إيصالها لوزير الصحة الدكتور محمود الشياب، إلا أن تلك المساعي باءت بالفشل في تحديد موعد للقاء الوزير.