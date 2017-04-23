ما حقيقة اندلاع مشاجرة في جامعة البلقاء؟

السبيل - قال مصدر أمني لـ"السبيل" إن مشاجرة اندلعت بكلية الهندسة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية بين ثلاثة أشخاص باستخدام الأيدي نافياً ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول إطلاق نار في المكان.