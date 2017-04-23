ما حقيقة اندلاع مشاجرة في جامعة البلقاء؟ الأحد, 23 نيسان/أبريل 2017 15:31 حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخطTweetالسبيل - قال مصدر أمني لـ"السبيل" إن مشاجرة اندلعت بكلية الهندسة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية بين ثلاثة أشخاص باستخدام الأيدي نافياً ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول إطلاق نار في المكان. وأضاف المصدر أن الإصابات أسعفت للمستشفى بسبب حالة من ضيق التنفس وتم ضبط المتورطين وتحويلهم للمركز الأمني. Tweetإضافة تعليقالاسم (مطلوب):0إرسال التعليقالتعليقات التعليقات فرز حسب الأقدمفرز حسب الأحدث لا توجد تعليقات تعليقات مميزةالإعجابات عد إلى الأعلى
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