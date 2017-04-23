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الأحد 23 نيسان 2017

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ما حقيقة اندلاع مشاجرة في جامعة البلقاء؟

ما حقيقة اندلاع مشاجرة في جامعة البلقاء؟
السبيل - قال مصدر أمني لـ"السبيل" إن مشاجرة اندلعت بكلية الهندسة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية بين ثلاثة أشخاص باستخدام الأيدي نافياً ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول إطلاق نار في المكان.

وأضاف المصدر أن الإصابات أسعفت للمستشفى بسبب حالة من ضيق التنفس وتم ضبط المتورطين وتحويلهم للمركز الأمني. 

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