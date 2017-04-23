اعتصام أمام ''الأوقاف'' احتجاجاً على تأسيس شركة صندوق الحج

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اعتصم العشرات من أصحاب شركات الحج والعمرة والعاملين فيها ظهر اليوم الأحد أمام وزارة الأوقاف للمطالبة بالتراجع عن تأسيس شركة حج وعمرة تابعة لوزارة الأوقاف، ورفضا للتعليمات الجديدة التي وصفوها بـ"الجائرة".

السبيل- محمود خيرياعتصم العشرات من أصحاب شركات الحج والعمرة والعاملين فيها ظهر اليوم الأحد أمام وزارة الأوقاف للمطالبة بالتراجع عن تأسيس شركة حج وعمرة تابعة لوزارة الأوقاف، ورفضا للتعليمات الجديدة التي وصفوها بـ"الجائرة".



وطالب المعتصمون برحيل وزير الأوقاف ومحاسبته، فيما وزع القائمون على الاعتصام بيانا قالوا فيه إن تأسيس وزارة الأوقاف لهذه الشركة مناكفة لأصحاب الشركات، وتضيق عليهم.



وبينوا إنهم قدموا اعتراضا على كثير من الإجراءات والتعليمات التي قامت بها وزارة الأوقاف بحقهم والتي وصفوها بـ "الجائرة".