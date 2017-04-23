''التربية'' تعتمد البرامج النهائية لامتحان التوجيهي

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أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الاحد نتائج الاستفتاء على برنامج امتحان الثانوية العامة – الدورة الصيفية 2017 ، الذي أجرته عبر مواقعها على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر حتى صباح يوم الخميس الماضي . السبيل - بتراأعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الاحد نتائج الاستفتاء على برنامج امتحان الثانوية العامة – الدورة الصيفية 2017 ، الذي أجرته عبر مواقعها على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر حتى صباح يوم الخميس الماضي .



وقالت الوزارة في بيان صحفي، ان عدد المشاركين في الاستفتاء على البرنامجين المقترحين للفروع الأكاديمية بلغ ( 35757 ) ، فيما بلغ عدد المشاركين في الاستفتاء على البرنامجين المقترحين للفروع المهنية ( 6115 ) مشاركاً ومشاركة .



وحصل المقترح الأول لبرنامج الامتحان في الفروع الأكاديمية على تأييد 63بالمائة من المشاركين في الاستفتاء بحسب الوزارة ، فيما حصل المقترح الثاني للبرنامج في ذات الفرع على تأييد 37بالمائة .



كما حصل المقترح الأول لبرنامج الامتحان في الفروع المهنية على تأييد 74بالمائة من المشاركين في الاستفتاء ، فيما حصل المقترح الثاني للبرنامج في ذات الفرع على تأييد 26بالمائة .



و قررت لجنة الامتحانات العامة في الوزارة في اجتماع عقدته اليوم الاحد، اعتماد البرنامج الأول في الفروع الأكاديمية والمهنية والذي حظي بغالبية الأصوات المشاركة في الاستفتاء .



كما أوضحت أنها استقبلت العديد من المقترحات والطلبات من المشاركين في عملية التصويت يطلبون فيها إضافة يوم استراحة أثناء الامتحان لمنحهم مزيداً من الوقت للاستعداد لباقي المواد ، وبناء عليه فقد قررت اللجنة اعتبار يوم الاربعاء الموافق 12/ 7/ 2017 يوم استراحة لجميع الفروع لإتاحة الفرصة للطلبة للاستعداد لامتحان اليوم التالي وتمديد فترة الامتحان يوماً واحداً لينتهي يوم الثلاثاء 18/ 7/ 2017 .



واكدت الوزارة انه تعذر إضافة أيام أخرى نظراً لبدء الامتحانات لهذه الدورة بعد عطلة عيد الفطر السعيد ، الأمر الذي يحتم على الوزارة الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق واستخراج النتائج بوقت مناسب ، لتمكين وحدة تنسيق القبول الموحد من استقبال طلبات الالتحاق بالجامعات قبل بدء العام الدراسي الجامعي .