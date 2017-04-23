الزراعة: لم تبلغ بتوقف الامارات عن استيراد الخضار الاردنية

Tweet



قالت وزارة الزراعة انها لم تبلغ بأي قرار من دولة الامارات بوقف استيراد الخضار الاردنية بسبب احتوائها على متبقيات المبيدات كما ورد في بعض وسائل الاعلام اليوم الاحد . السبيل - بتراقالت وزارة الزراعة انها لم تبلغ بأي قرار من دولة الامارات بوقف استيراد الخضار الاردنية بسبب احتوائها على متبقيات المبيدات كما ورد في بعض وسائل الاعلام اليوم الاحد .



واكد الناطق باسم الوزارة الدكتور نمر حدادين في تصريح الى وكالة الانباء الاردنية ان الوزارة لم تبلغ بشكل رسمي بالقرار الذي اشارت اليه دولة الإمارات العربية وينص على وقف استيراد بعض اصناف الخضار والفواكة باستثناء البندورة من الأردن اعتبارا من منتصف الشهر المقبل .



وبحسب التقارير قررت وزارة التغير المناخي والبيئة الاماراتية وقف استيراد أصناف الكوسا، الفلفل الحار والحلو، الملفوف، الباذنجان، الفول، الزهرة، الخس، من الاردن نهائيا اعتبارا من منتصف أيار المقبل.



نقيب تجار الخضار منتجي ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد اوضح لـ " بترا " انه وخلال لقائه بوزير الزراعة اليوم تقرر تشكيل وفد من القطاعين الخاص والعام لزيارة دولة الامارات العربية من اجل بحث الموضوع.